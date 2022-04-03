Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? İşte Diyanet bilgisi ile 2022 Kadir Gecesi'nin tarihi

Kadir Gecesi ne zaman? sorusu bu mübarek geceyi manevi huzur ve heyecanla bekleyenlerin gündemine geldi. Kadir Gecesi'nin feyzini anlayıp ibadetlerini idrak edecek olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2022 dini gün ve geceler takvimine odaklandı. Dini kaynaklara göre, Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler arasında namaz kılmak, dua etmek ve Kur’an-ı Kerîm’in okunması yer alıyor. İslam alimlerine göre, üzerinde namaz borcu olan kimsenin, bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Bu yıl Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.
Bu sene Ramazan 2 Nisan'da başladı. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınırken ilk oruç da 2 Nisan'da tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.
Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:
"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."