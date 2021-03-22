Kadir Gecesi ne zaman? İşte 2021 Kadir Gecesi tarihi ve Kadir Gecesi hakkında bilgiler
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, tarihi ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2021 Ramazan ayı için kısa bir süre kalması ile harekete geçen vatandaşlar, bu özel gecenin bu yılki tarihini sorguluyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
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Ramazan ayı içerisinde sabırsızlıkla beklenen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi güne denk geleceği merak ediliyor. İşte, 2021 Kadir Gecesi tarihi...
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
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KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.