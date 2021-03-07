Kadir Gecesi ne zaman? İşte 2021 Diyanet kandil takvimi
Üç ayların içerisinde yer alan ve Müslümanlar için önemli ibadet günlerinden biri olan Miraç Kandili için sayılı günler kaldı. Miraç Kandili'nde Müslümanlar camileri dolduracak ve ibadetler edecek. Öte yandan Ramazan ayının içinde yer alan 2021 Kadir Gecesi tarihi de sorgulanıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu ve bu özel günde nasıl ibadet edileceği tüm İslam alemi tarafından merak ediliyor. İslam dünyası için oldukça önemli olan üç aylar içinde idrak edilen Kadir Gecesi, milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu mübarek günde ellerini semaya açacak olan Müslümanlar, bu günlerin feyzini kaçırmak istemiyor. İşte, 2021 Diyanet kandil takvimi...
2
2021 KANDİL TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edildi.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.
3
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
4
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
5
Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.