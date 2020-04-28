Kadir Gecesi ne zaman? İşte 2020 Kadir Gecesi tarihi ve Kadir Gecesi’ne özel ayet
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 2020 Kadir Gecesi tarihi için geri sayım başladı. Kuran-ı Kerim’in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde idrak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Kadir Gecesi ibadetlerini evlerinde gerçekleştirecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? İşte 2020 Kadir Gecesi tarihi...
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İslam dininde ‘bin aydan daha hayırlı olduğu’ kabul edilen Kadir Gecesi, yurt genelinde kısa bir süre sonra idrak edilecek. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Peki, bu yıl Kadir Gecesi ne zamana denk geliyor?
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Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul ediliyor. İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, bu yıl 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.
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Kadir Gecesi’nde yapılabilecek ibadetler
Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız. Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.
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Kadir Gecesi’ne özel ayet
Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."