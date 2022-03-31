Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte tarih bilgisi

Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin bu yılki tarihi de pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 2022 Kadir Gecesi tarihi...