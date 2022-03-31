Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte tarih bilgisi

Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin bu yılki tarihi de pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 2022 Kadir Gecesi tarihi...
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.
Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan etkinlikleri "Ramazan ve Doğruluk" ana temasıyla yapılacak.