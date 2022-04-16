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Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi

#Kadir Gecesi#2022 Kadir Gecesi#Seoanasayfa

İslam dünyası için önemli bir gece olan Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu Ramazan'ın son günlerinin yaklaşmasıyla merak edilmeye başlandı. 'Kadir Gecesi 2022 yılında ne zaman idrak edilecek?' sorusunun cevabını araştıran vatandaşlar, ayrıca Kadir Gecesi'nin önemini de merak ediyor. Peki, 2022 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

1/3Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi

2022 Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği binlerce vatandaş tarafından merak edilen konuların başında gelmeye başladı. İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camilere akın edecek. İşte, 2022 Kadir Gecesi hakkında detaylar...

 

 

2/32022 KADİR GECESİ NE ZAMAN

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan'da idrak edilecek.

 

3/3KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

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#Kadir Gecesi#2022 Kadir Gecesi#Seoanasayfa