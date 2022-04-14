Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi tarihi 2022 Diyanet takvimi ile belli oldu

Kadir Gecesi'nin tarihi Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Kur’an-ı Kerîm’in inmeye başladığı bir gece olması hasebiyle mübarek Kadir Gecesi, bu sene de ibadetler ile idrak edilecek. İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, Diyanet takvimine göre 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.
Bu sene Ramazan 2 Nisan'da başladı. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınırken ilk oruç da 2 Nisan'da tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:
"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
Kadir gecesi duasını yukarıda sizlerle paylaştık. İsterseniz bu duayı yanınıza alabilir, sadece Kadir Gecesinde değil, her zaman okuyabilirsiniz. Kadir Gecesinde tüm sureler okunabilir.
Belirttiğimiz duaya ek olarak Kur'an okumak hayırlara vesile olur. Kur'an okunması bilinmiyorsa, Türkçe ve Arapça dualar okunabilir. Bilmeyenler Fatiha, Nas ve Felak gibi kolay duaları okuyabilirler. Ayrıca bu duanın Kadir Gecesinde hayırlı olduğunu söyleyebiliriz.
'Allah'ım, sen bağışlayan ve esirgeyensin. Bu mübarek gece hürmetine, Hazreti Peygamber ve tüm nebilerin yüzü suyu hürmetine, bizi bağışla. Kötülüklerden, şerden esirge. Hayırlı olandan bize de nasip et. Ya Rabbi. Sen gören ve işitensin.' Amin.