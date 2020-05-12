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Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 11:32,

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi 2020 ayın kaçında?

Kadir Gecesi’nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başladı. On bir ayın sultanı içerisinde Kadir Gecesi de bulunuyor. Peki Kadir Gecesi hangi gün? İşte Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

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Kadir Gecesi 2020 yılında da büyük bir heyecanla bekleniliyor. Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Müslümanlar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan tarihlerde dini gün ve ayları idrak ediyorlar. İnsanı Rahman’ın affıyla, insanlığı Kur’an’ın aydınlığıyla buluşturan mübarek Kadir Gecesi, on bir ayın sultanı ramazan ayı içerisinde yer alıyor. İşte Kadri Gecesi’nin idrak edileceği tarih…

2KADİR GECESİ NE ZAMAN
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

3KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR
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KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 179-180, “Ṣıyâm”, 220-221; Ebû Dâvûd, “Şehru Ramażân”, 2, 6; Tirmizî, “Ṣavm”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 4; Müslim, “Ṣıyâm”, 217; Dârimî, “Ṣavm”, 56).

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