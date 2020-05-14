Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2020 Kadir Gecesi ramazan ayının kaçında?
Kadir Gecesi her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar bu mübarek gecede bolca ibadet ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 24 Nisan’da başlayan ramazan ayı içerisinde bu Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği bu mübarek gece de idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte merak edilen soruların yanıtları….
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1
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Kadir Gecesi’nin ne zaman idrak edileceği merak edilen konular arasında yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre on bir ayın sultanı 2020 yılında 24 Nisan’da başladı. Müslümanlar bu ay içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Kadir Gecesi de ramazan ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
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KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
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KADİR GECESİ RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜNE DENK GELİYOR?
Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 179-180, “Ṣıyâm”, 220-221; Ebû Dâvûd, “Şehru Ramażân”, 2, 6; Tirmizî, “Ṣavm”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 4; Müslim, “Ṣıyâm”, 217; Dârimî, “Ṣavm”, 56).