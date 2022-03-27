Kadir Gecesi ne zaman? "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilmişti

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. İşte, 2022 Kadir Gecesi tarihi...
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.
Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan etkinlikleri "Ramazan ve Doğruluk" ana temasıyla yapılacak.