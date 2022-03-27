Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadir Gecesi ne zaman? "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilmişti

#Kadir Gecesi#2022 Kadir Gecesi#Seoanasayfa

Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin bu yılki tarihi de pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?

1/3Kadir Gecesi ne zaman Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmişti

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. İşte, 2022 Kadir Gecesi tarihi...

2/3KADİR GECESİ NE ZAMAN

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.

3/3FİTRE BU YIL NE KADAR

FİTRE BU YIL NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan etkinlikleri "Ramazan ve Doğruluk" ana temasıyla yapılacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir Gecesi#2022 Kadir Gecesi#Seoanasayfa