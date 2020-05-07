İslam'da çok önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerinde vuku bulacak. Kadir Gecesi'nin 2020 yılında ne zaman idrak edileceği konusu, Ramazan ayının iki haftasını geride bırakan vatandaşlarca araştırılıyor. Öte yandan Ramazan Bayramı'ndan hemen önceki gün olan arefe gününün de tarihi merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Arefe Günü ne zaman?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kadir Gecesi'nin yaklaştığını bilen vatandaşlar, bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek istiyorlar. Ramazan ayının ikinci haftasında olan Müslümanlar, Kadir Gecesi için tarih araştırmalarına başladı. Her yıl Ramazan ayı içerisinde kutlanan Kadir Gecesi Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz.Muhammed'e vahedilmeye başlandığı gece olarak biliniyor. İşte, 2020 Kadir Gecesi hakkında ayrıntılar...
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.
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AREFE NE ZAMAN?
24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.