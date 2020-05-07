MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadir Gecesi ne zaman? Arefe Günü ne zaman?
GeriGündem Kadir Gecesi ne zaman? Arefe Günü ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 12:59,

Kadir Gecesi ne zaman? Arefe Günü ne zaman?

İslam'da çok önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerinde vuku bulacak. Kadir Gecesi'nin 2020 yılında ne zaman idrak edileceği konusu, Ramazan ayının iki haftasını geride bırakan vatandaşlarca araştırılıyor. Öte yandan Ramazan Bayramı'ndan hemen önceki gün olan arefe gününün de tarihi merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Arefe Günü ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kadir Gecesi'nin yaklaştığını bilen vatandaşlar, bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek istiyorlar. Ramazan ayının ikinci haftasında olan Müslümanlar, Kadir Gecesi için tarih araştırmalarına başladı. Her yıl Ramazan ayı içerisinde kutlanan Kadir Gecesi Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz.Muhammed'e vahedilmeye başlandığı gece olarak biliniyor. İşte, 2020 Kadir Gecesi hakkında ayrıntılar...

2KADİR GECESİ NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.

3AREFE NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

AREFE NE ZAMAN?

24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.

4RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi