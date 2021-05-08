Kadir Gecesi ne zaman (2021): 'Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler...

Kadir Gecesi'nin tarihi Müslümanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26. gecesinde idrak edilecek. Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. Ramazan ayının içinde yer aldığı Kadir Gecesi, ibadetler, dualar ve namazlar ile idrak edilecek. Mübarek gece yaklaşırken, gözler de Kadir Gecesi'nin tarihine çevrildi. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte, 2021 Kadir Gecesi tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.



2021 KADİR GECESİ TARİHİ



İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.



Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:



"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."



Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve duayla idrak edilecek.