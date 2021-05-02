Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi o tarihte idrak edilecek!
'Kadir Gecesi ne zaman?' sorusu, Ramazan ayının son günlerine kısa bir süre kala, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu mübarek gecenin 2021 tarihi için Diyanet'in işaret ettiği bilgiler sorgulanıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?
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Mübarek Ramazan ayının bu yıl 20. günü idrak ediliyor. Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken, merak edilen konulardan biri de Kadir Gecesi'ne yönelik. Pek çok vatandaş, 'bin aydan daha hayırlı' inanışı olan Kadir Gecesi için araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021 Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
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KADİR GECESİNİN ÖNEMİ
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.