Gündem Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 14:30 | 22 Nisan 2021 - 14:30

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi için geri sayım

Tüm Müslümanları için oldukça önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. İslam için ayrı bir öneme sahip olan bu gecenin hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Müslümanlara göre çok hayırlı ve mübarek sayılan Kadir Gecesi'nin 2021 yılında hangi güne denk geldiğini sorguluyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi nedir?