Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi için geri sayım
Tüm Müslümanları için oldukça önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. İslam için ayrı bir öneme sahip olan bu gecenin hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Müslümanlara göre çok hayırlı ve mübarek sayılan Kadir Gecesi'nin 2021 yılında hangi güne denk geldiğini sorguluyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi nedir?
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Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu da merak konusu oldu. 2021 Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceğini merak eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu dair araştırma yapıyor. İşte, 2021 Kadir Gecesi tarihi...
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2021 KADİR GECESİ TARİHİ
2021 Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği Ramazan'ın gelmesiyle birlikte gündem olmaya başladı. Rahmet dalgalarının coştuğu, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği bu önemli geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi'nin bu yıl ne zaman olduğunu sorguluyor.
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Ramazan ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.