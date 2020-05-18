Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi bugün mü idrak edilecek?
İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, her yıl ramazanın 27'inci gecesi idrak ediliyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilere giderek dua ve ibadet edemeyecek pek çok vatandaş da Kadir Gecesi'nin bu yıl yani 2020'de ne zaman ve hangi güne denk geldiğini merak ediyor. İslam dininde 'bin aydan daha hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi'nin tarihi, ramazan ayının son günleri nedeniyle yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi bugün mü idrak edilecek?
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Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi için tarih araştırmaları hız kazandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, 'sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de 'Kadir Suresi'nde bu gece; 'Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.' İşte, 2020 Kadir Gecesi'nin tarihi hakkında ayrıntılar...
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni evlerinde ibadet ve dua ederek geçirecek.
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Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesinde, 19 Mayıs'ta idrak edilecek.
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"BAZI ZAMANLAR ÜSTÜN KILINDI"
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Hacı Mehmet Günay, Allah'ın sonsuz hikmet ve rahmeti gereği zaman ve mekanların bir kısmının diğerlerinden üstün ve faziletli kılındığını belirtti.
Bu zaman ve mekanların şeref ile üstünlüklerini kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylardan aldığını dile getiren Günay, Kadir Gecesi'nin şerefi, yüceliği ve faziletinin de insanlığın son hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasından kaynaklandığını anlattı.
Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığını ve tamamlanmasının 23 yıl sürdüğünü hatırlatan Günay, Kadir Gecesi'nin ramazanın içinde olduğuna ilişkin görüş birliğinin bulunmasının yanı sıra onun, ramazanın hangi gecesi olduğunun kesin bilinmediğini belirtti.
Hazreti Muhammed'in bu gecenin daha çok ramazanın son 10 veya 7 günündeki tekli gecelerde aranmasını tavsiye ettiğini anlatan Günay, bununla birlikte, sahabeden gelen bazı rivayetlere dayanılarak bu gecenin ramazanın 27. gecesi olduğu yönünde güçlü bir kanaat bulunduğunu vurguladı.
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KADİR GECESİ NELER YAPILMALI?
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne ilişkin yer alan faziletlere de değinen Günay, "Kadir sözcüğünün anlamlarından biri, takdir etmektir. Duhan Suresi'nde de bu gecenin bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gece olduğundan söz edilir. İslam bilginleri, bu geceden itibaren bir yıllık sürede meydana gelecek olayların, Allah'ın ezeli takdir ve kazası ile görevli meleklere bu gece bildirdiğini belirtmişlerdir." diye konuştu.
Günay, "Bas¸ı rahmet, ortası magˆfiret, sonu da cehennem azabından kurtulus¸" olan ramazanın son günlerinin feyz, bereket ve sevap bakımından en yoğun ve verimli zamanlar olduğuna dikkati çekti.
Hazreti Muhammed'in bir hadisi şerifinde, "inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelediğini ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu gece her şeyden önce Allah'tan bol bol af ve magˆfiret dilemek gerekir. Kadir Gecesi, herkes için o¨mru¨ boyunca bilerek ya da bilmeyerek yaptıgˆı gu¨nahlar ic¸in samimi bir kalple tövbe istiğfar etmek, bundan sonra da her tu¨rlu¨ gu¨nahtan uzak kalmaya kesin şekilde karar vermek için çok iyi bir fırsat sunmaktadır. Bunun için elbette önce haklarına girdiği kimseler varsa onlardan helallik almaya ve dargın olduğu kişiler varsa onlarla barışmaya çalışmak esastır.
Dinimizde bu geceye özel bir ibadet veya namaz şekli bulunmamakla birlikte, herkes teravih namazından sonra kaza ve nafile olarak diledigˆi kadar namaz kılabilir. Bu geceye şeref ve üstünlük veren şey Kur'an olduğuna göre, bu gecede manasını anlayarak ve hikmetlerini tefekkür ederek bol bol Kur'an okumak, yapılacak en güzel işlerin başında gelir."
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"YAKINLARIN HAL HATIRINI SORULMALI"
Bu gece yapılacak en önemli ibadetlerden birinin de kişinin samimi bir dille gönülden kendisi, ailesi, inananlar, mazlum ve mağdur tüm insanlık için dua etmesi olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:
"Allah'ın rahmet ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek gece vesilesiyle özellikle ihmal etmememiz gereken bir davranış da yakınlarımızın halini hatırını sorup yoksul, düşkün, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın ortamında üzerimizdeki hastalık ve musibetin bir an önce kalkması, hastalarımızın şifa bulması ve bu uğurda canla başla çalışan insanlarımızın sağlık, selamet ve muvaffakiyeti için hep birlikte dua ve niyazda bulunmak daha bir anlam ve önem kazanmaktadır."
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KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ
İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
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KADİR GECESİ PROGRAMI SOSYAL MEDYADAN YAYINLANACAK
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye Camisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hem ibadet ortamlarında hem de diğer sosyal alanlarda insanların bir araya gelemediğini belirtti.
İnsanların birbirinden uzak durmak zorunda olduğunu dile getiren Üzüm, "Gençlerimiz ve yaşlılarımız evde kalıyor, belirli zamanlarda dışarı çıkıyor. İş hayatında da tedbirler alındı. Biz de camilerde tedbirler alarak ramazan boyunca mukabeleleri canlı yayınlarla vatandaşlarımıza sunduk. Binlerce kişi mukabeleleri dijital ortamda takip etti." diye konuştu.
Üzüm, bu kapsamda Selimiye Camisi'nde düzenlenecek Kadir Gecesi programının da İl Müftülüğü sosyal medya hesabından yarın saat 21.30'da canlı yayınla vatandaşlara sunulacağını bildirdi.
Bu yayınla tüm dünyaya ulaşacaklarını belirten Üzüm, "İnşallah camilerimiz fiziki mesafe korunmak şartıyla ileri zamanlarda da ibadete açılacak. Cenabıhak hem ülkemizi hem de dünyayı ve insanlık alemini bu salgından çabukça kurtarır inşallah." ifadelerini kullandı.
Önceki yıllarda Kadir Gecesi'nde Selimiye Camisi'nde 30 bin kişinin ibadet için bir araya geldiğini anlatan Üzüm, "Bir gecede 30 bin kişi çok az camiye nasip olur. Dolayısıyla Selimiye, yarın akşamki Kadir Gecesi'ni hüzünlü geçirecek. Çünkü Selimiye bir şaheser ve cemaatle dolduğu zaman insanlar mutlu oluyor. Burada dua etmenin, zikretmenin, sohbetin tadı bambaşka. İnşallah salgını atlatarak o zamanı da yaşayacağız." dedi.