Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kadir Gecesi'de kılınacak namazlar nelerdir, hangi dualar okunur?
Kadir Gecesi namazı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin gelmesiyle beraber ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu mübarek gecede Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlarla ilgili araştırma yapanlar, Diyanet bilgisini göz önünde bulunduracak. Kadir Gecesi namazı kaç rekat sorusu da bu kapsamda günü en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kadir Gecesi'de kılınacak namazlar nelerdir, hangi dualar okunur? İşte, detaylar.
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Kadir Gecesi namazı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak bulunuyor. Müslümanlar bu önemli gecede bolca ibadet ediyorlar. İşte Kadir Gecesi kılınabilecek namaz ile ilgili merak edilenler...
Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorusu ile ilgili Diyanet açıklaması araştırılıyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayının içerisinde Kadir Gecesi'de bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu gece 19 Mayıs'ta idrak edilecek. Bu gece Müslümanlar tesbih namazı kılabiliyorlar. Peki Kadir Gecesi kaç rekattır?
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KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor. Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır; Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238). Namazın kılınacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.
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Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).