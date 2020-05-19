Kadir Gecesi mesajlarında en güzel ve anlamlı örnekler - Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne özel resimli mesajlar 2020
En güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları gündemde yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, 'sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul ediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman, bu gece Kadir Gecesi'ni dua ve ibadetlerle idrak edecek. Müslümanlar için hayırlı olan Kadir Gecesi, evlerde ibadetlerle ihya edilecek. Kadir Gecesi öncesi mesaj araştırmaları da hız kazandı. Bu özel günün manevi hazıını sevdikleri ile paylaşmak isteyen pek çok vatandaş, Kadir Gecesi mesajlarında farklı ve resimli seçenekleri sorguluyor. Sizler de sevdikleriniz için farklı ve dualı Kadir Gecesi mesajları arıyorsanız haberimizden uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajlarına ulaşabilirsiniz İşte, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne özel resimli mesajlar...
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İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, ramazanın 27'inci gecesi yani bu gece idrak edilecek. Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilere giderek dua ve ibadetlerini ihya edemeyecek pek çok vatandaş da Kadir Gecesi'nin ruhuna uygun mesaj araştırmalarını yapıyor. Bu fazileti ve hayrı bol olan gecede, Kadir Gecesi mesajları da vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Uzaktaki sevdiklerine dua ve güzel dileklerle bulunmak isteyenler Kadir Gecesi mesajlarını internet üzerinden araştırıyor. 'Bin aydan daha hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi'nde 2020 Kadir Gecesi mesajlarını sizler için bir raya getirdik. İşte, en güzel Kadir Gecesi mesajları...
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Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.
"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Cumamız ve Gecemiz mübarek olsun.
Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla.
Ya rab bizleri öyle güçlü ve öyle kavi kılki boynunu eğdirmediğimiz kafir başını sivazlamadigimiz mazlum kalmasın Sen dualarımızı işiten ve kabul edensin dualarımızı kabul eyle..
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En âlâ ve en kaliteli ziyafet, Kur'an ziyafetidir. #KadirGecesi mübarek olsun.
Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.
"Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun.
İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya! Vakıa Suresi 68-70 Kadir Geceniz mübarek olsun.
En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
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Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah’tan niyaz ederim..
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.
"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
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Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
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"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir SuresiKadir Gecemiz Mübarek Olsun..
Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah.
Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.