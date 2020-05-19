Kadir Gecesi mesajlarında en güzel ve anlamlı örnekler - Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne özel resimli mesajlar 2020

En âlâ ve en kaliteli ziyafet, Kur'an ziyafetidir. #KadirGecesi mübarek olsun.



Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.



"Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun.



İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya! Vakıa Suresi 68-70 Kadir Geceniz mübarek olsun.



En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.



