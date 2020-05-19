Kadir Gecesi mesajları ve sözleri - Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar günün erken saatlerinden itibaren başladı. Bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı gün kutlanıyor. Corona virüsü önlemleri nedeniyle bu mübarek günü sevdiklerinden uzaktan geçirenler, Kadir Gecesi mesajları ve sözlerinden faydalanıyor. Özellikle sosyal medyada Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadislerden oluşan mesajlar paylaşılıyor. İşte Kadir Gecesi mesajları ve sözleri, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler...
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Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de 'Bin aydan hayırlı' olarak nitelendirilen Kadir Gecesi'nin geleneği haline gelen Kadir Gecesi mesajları da bu yıl da unutulmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisleri de içeren mesajlarla bu mübarek günü hatırlatıyor. Kalplerin kötülüklerden arınması, manevi huzurun artması için bir fırsat niteliği taşıyan Kadir Gecesi'nde atacağınız bir mesajla sevdiklerinize kendinizi hatırlatabilirsiniz. İşte uzun-kısa Kadir Gecesi mesajları...
KADİR GECESİ MESAJLARI
Her olayı Hayır bil. Her geceyi Kadir bil. Her geleni Hızır bil. Hz. Mevlana
‘Gün vardır, bin aydan hayırlıdır.’
“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır”
“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları bağışlanır.”
Peygamber Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur; "Kadîr Gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)"
"Ya Settâr! Sana karşı olan mahcubiyetim bana yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme. Beni sen kaldır ki, kimseler düşürmesin.Sadi Şirazi"
"Allah'ı arayan yüreklerin aradığını bulduğu, Hak ve batılın en hayırlı şekilde ayrıldığı, Allah'ın hükümleriyle hikmetlendirdiği, yolumuzun aydınlığı, gözümüzün nuru olan Kur'an'ı Kerim'in; O mübarek Zât'a, o mübarek yerde indirildiği gece.."
"Hepimizin #Kadirgecesi mubarek olsun. Rabbim edecegimiz bütün dualari kabul eylesin.""•Sana yalvaracak, af dileyecek yüzü olmadığı halde, affınla, merhametinle kulunun yüzünü güldüren ALLAH'ım, bizleri de Senin nezdinden gelen bir sevinçle sevindir .." Hayırlı Kandiller "
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Bu yazıyı okuyan güzel insan. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemiz mübarek olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle.
“Emirilmüminin Ali (as) Ramazan ayının 23. gecesi, Ramazan Bayramı gecesinde ve Şaban ayının ortasında hiç yatmazdı ve O Hazret şöyle buyurmaktaydı: ‘Bu gecelerde rızıklar taksim olunur ve bu yılda meydana gelecek bir yıl boyunca ömürler tayin edilmektedir.'”
Ramazanın son 10 gününde,özellikle de bu gece gibi yaprağın kıpırdamadığı tek(!) ve munis gecelerde aramamız gereken #Kadirgecesi"ni beklerken,başkalarının ne yaptığına değil,kendi vaktimizi nasıl geçirdiğimize dikkât edelim.. Ya Rabbi sen affedicisin affetmeyi seversin bizi affeyle. Kadir gecesi hürmetine ismi azam hürmetine Müslümanları bağışla.
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"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir Suresi Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..
Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah
Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.
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Resûlullah şöyle buyurdu:"Siz Kadir Gecesi'ni ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız."
“ Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. “Kadr 1-3
Rabbimizin bizlere en büyük hediyelerinden olan ve Resulullah(sav)'ın, Ramazan'ın 10 günündeki (tekli) gecelerde arayın, diye buyurduğu Kadir Gecesi için son 10 güne girmiş bulunuyoruz. Bu gece tekli gece.
Gecelerini ihya edip hakkıyla idrak etme dileğiyle mübarek olsun...
Allahım bu günler içinde Kadir gecesi barındıran günler.Benim günahım çok ama bu günahsız yavrularımızın hürmetine. Medrese-i Yusufiye'deki abilerimize ablalarımıza tahliye ve beraat nasip et inşaallah
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Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.
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İslam'ın kadir ve kıymetini bilenlere selam olsun.
Bu mübarek gecenin hürmetine, Rabbim kendisine yakışır kullar olabilmeyi bizlere nasip etsin.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
"Allah'ı arayan yüreklerin aradığını bulduğu, Hak ve batılın en hayırlı şekilde ayrıldığı, Allah'ın hükümleriyle hikmetlendirdiği, yolumuzun aydınlığı, gözümüzün nuru olan Kur'an'ı Kerim'in; O mübarek Zât'a, o mübarek yerde indirildiği gece.."
Hala Gökyüzüne Uçuracak Ümit'lerimiz Var Bizim..Dua Gibi...Umut Gibi..
Gökyüzünde İsa Nebi hatrına, Tur Dağı’nda Musa Nebi hatrına, Nur Muhammed Mustafa (S.A.V)'in hatrına, Bin aydan daha hayırlı olan bu Mübarek gecede, Tövbemi, kabul eyle Allah’ım..