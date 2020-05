Kadir Gecesi mesajları ve sözleri - Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de 'Bin aydan hayırlı' olarak nitelendirilen Kadir Gecesi'nin geleneği haline gelen Kadir Gecesi mesajları da bu yıl da unutulmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisleri de içeren mesajlarla bu mübarek günü hatırlatıyor. Kalplerin kötülüklerden arınması, manevi huzurun artması için bir fırsat niteliği taşıyan Kadir Gecesi'nde atacağınız bir mesajla sevdiklerinize kendinizi hatırlatabilirsiniz. İşte uzun-kısa Kadir Gecesi mesajları...



KADİR GECESİ MESAJLARI



Her olayı Hayır bil.

Her geceyi Kadir bil.

Her geleni Hızır bil.

Hz. Mevlana



‘Gün vardır, bin aydan hayırlıdır.’



“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır”



“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları bağışlanır.”



Peygamber Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur;

"Kadîr Gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)"



"Ya Settâr!

Sana karşı olan mahcubiyetim bana yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme. Beni sen kaldır ki, kimseler düşürmesin.Sadi Şirazi"



"Allah'ı arayan yüreklerin aradığını bulduğu,

Hak ve batılın en hayırlı şekilde ayrıldığı, Allah'ın hükümleriyle hikmetlendirdiği, yolumuzun aydınlığı, gözümüzün nuru olan Kur'an'ı Kerim'in; O mübarek Zât'a, o mübarek yerde indirildiği gece.."



"Hepimizin #Kadirgecesi mubarek olsun. Rabbim edecegimiz bütün dualari kabul eylesin.""•Sana yalvaracak, af dileyecek yüzü olmadığı halde, affınla, merhametinle kulunun yüzünü güldüren ALLAH'ım, bizleri de Senin nezdinden gelen bir sevinçle sevindir .." Hayırlı Kandiller "