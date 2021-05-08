Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Gecesi görsellerini derledik: İşte Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021
Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Gecesi görsellerini derledik. Kadir Gecesi mesajları ve sözleri, bu yıl 8 Mayıs'ta idrak edilen Kadir Gecesi'nde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Covid-19 tedbirleri nedeniyle buruk geçen Kadir Gecesi'nde uzakta olan sevdiklerine Kadir Gecesi dileklerini iletmek isteyenler, Kadir Gecesi mesajlarından faydalanıyor. İşte anneye, eşe, sevgiliye veya kayınvalideye gönderilebilecek Kadir Gecesi mesajları...
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Bugün Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi günü heyecanını yaşıyorlar.Kadir Gecesi mesajları geleneği her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Dua ve ayet içeren Kandil mesajlarını bir araya getirdik sizler de Kandil mesajlarından birini seçerek, sevdiklerinize bu Kadir Gecesi'nde de unutmadığınızı gösterebilirsiniz.
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KADİR GECESİ MESAJLARI
Dua et; Belki de bütün umutların avuç içlerinde ki o dua da saklıdır... Kadir geceniz mübarek olsun...
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!”Kadir Gecemiz Mübarek Olsun. #KadirGecesi
Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.
"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Cumamız ve Gecemiz mübarek olsun.
Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışlaYa rab bizleri öyle güçlü ve öyle kavi kılki boynunu eğdirmediğimiz kafir başını sivazlamadigimiz mazlum kalmasınSen dualarımızı işiten ve kabul edensin dualarımızı kabul eyle..
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"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.
Kadir; değer, ölçü demek. Arapça kelime, kader ile aynı kökten. Allah'ın "bin aydan daha hayırlı" diye müjdelediği her kadirin kaderimizde bir payı vardır. Eskiler “Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil.” derdi.
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!” Kadir Gecemiz Mübarek Olsun. #KadirGecesi
Kur'an-ı Kerim'in nazil olunduğu, Allah'ın bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği#KadirGecesi Mübarek olsun. Bu Mübarek gecenin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayır ve sağlık getirmesini dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun
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En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
Vee vakit o gecedir ki; Bütün geceler ona hayran ...
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun.
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KADİR GECESİ’NDE NE OLDU?
Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur’an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur’an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.
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KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir.
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).