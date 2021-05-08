Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Gecesi görsellerini derledik: İşte Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021

KADİR GECESİ MESAJLARI Dua et; Belki de bütün umutların avuç içlerinde ki o dua da saklıdır... Kadir geceniz mübarek olsun...



"Ben Allah'tan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır." Kadir gecemiz mübarek olsun.



Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.



Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.



“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!”Kadir Gecemiz Mübarek Olsun. #KadirGecesi



Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.



"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Cumamız ve Gecemiz mübarek olsun.



Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışlaYa rab bizleri öyle güçlü ve öyle kavi kılki boynunu eğdirmediğimiz kafir başını sivazlamadigimiz mazlum kalmasınSen dualarımızı işiten ve kabul edensin dualarımızı kabul eyle..