Kadir Gecesi mesajları resimli kısa ve öz! Ayetli ve yazılı Kadir Gecesi mesajları 2020
Mübarek Ramazan ayının 27. Günü idrak edilen Kadir Gecesi resimli mesajları ve kısa ayetli sözler ile pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kuran-ı Kerim’in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) indiği bu mübarek gecede Kadir Gecesi mesajları önem arz ediyor. Milyonlarca Müslüman’ın bir yakını için resimli ve sözlü olarak göndereceği Kadir Gecesi mesajları, internet üzerinden bol seçenekler ile değerlendiriliyor. İşte, kısa ve öz, ayetli, yazılı ve resimli Kadir Gecesi mesajları için birbirinden değerli seçenekler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kadir Gecesi mesajları, resimli ve yazılı seçenekler ile değerlendirilmeye devam ediliyor. Günün anlam ve önemini Kadir Gecesi mesajları aracılığıyla yakınları ile paylaşacak olan vatandaşlar, internet üzerinden en güzel Kadir Gecesi mesajları için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, ayetli ve yazılı Kadir Gecesi mesajları için gönderilerinizde yer verebileceğiniz birbirinden güzel seçenekler
RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2020
Kadir Gecesi de bin aydan daha hayırlı bir gece olup, aynı zamanda müminler için de bir fırsattır. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Devamı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
Abone Ol
Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum
Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.
"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla
3
Abone Ol
Ya rab bizleri öyle güçlü ve öyle kavi kılki boynunu eğdirmediğimiz kafir başını sivazlamadigimiz mazlum kalmasın Sen dualarımızı işiten ve kabul edensin dualarımızı kabul eyle..
En âlâ ve en kaliteli ziyafet, Kur'an ziyafetidir. #KadirGecesi mübarek olsun
Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.
4
Abone Ol
En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
5
Abone Ol
"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
6
Abone Ol
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir SuresiKadir Gecemiz Mübarek Olsun..
7
Abone Ol
Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah
Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.
8
Abone Ol
Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.
9
Abone Ol
Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah’tan niyaz ederim..
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.
10
Abone Ol
"Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun.
11
Abone Ol
İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya! Vakıa Suresi 68-70 Kadir Geceniz mübarek olsun.