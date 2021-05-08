Kadir Gecesi mesajları 2021: Dualı, ayetli, anlamlı, resimli, yeni, kısa ve uzun sözler (Kadir Geceniz mübarek olsun!)
'Kadir Gecesi mesajları', mübarek gecede dua ve dileklere aracı olacak. Günün anlamını ve önemini vurgulayan resimli Kadir Gecesi mesajları, Whatsapp, Facebook ve Instagram platformları üzerinden paylaşılacak. 'Kadir Geceniz mübarek olsun' dilekleri ile Kadir Gecesi'nin maneviyatını sözlerine aktaracak olanlar bu noktada anlamlı Kadir Gecesi mesajlarından birini tercih edecek. En güzel, kısa Kadir Gecesi mesajları ise SMS yöntemi ile Kadir Gecesi tebriği yapmak isteyenlerin odak noktası olacak. Uzun ve kısa olmasının yanı sıra yeni Kadir Gecesi mesajları hoş bir görsel şölene vesile olacak. İşte, eşe, dosta, akrabaya, gönderebileceğiniz 2021 Kadir Gecesi mesajları ve resimli Kadir Gecesi sözlerinden seçenekler..
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Resimli Kadir Gecesi mesajları, dualı ve anlamlı seçenekleri ile Kadir Gecesi'ni ihya edecek olan milyonlarca Müslümanın manevi heyecanına ortak olacak. Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine işaret eden ayetli ve hadisli Kadir Gecesi mesajları sosyal medya hesaplarından ya da SMS olarak paylaşılacak. Rahmet ve mağfiret ayı ramazanın bizlere ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan bu son günlerini taçlandıran Kadir Gecesi'nde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini sizler için derledik...
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2021 KADİR GECESİ MESAJLARI
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun..
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.
Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
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Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.
Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını, İslam alemine barış; insanlık alemine ise hidayet getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç. Bugün günahlardan olabildiğince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun
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Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum
Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.
"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla
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En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
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"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir SuresiKadir Gecemiz Mübarek Olsun..
Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah
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Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.