Kadir Gecesi mesajları 2020: Resimli, en güzel Kadir Gecesi kandil mesajları ve sözleri
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri, bu mübarek gecenin gelmesi ile beraber araştırılıyor. Dini gün ve aylar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre belirtilen tarihlerde idrak ediliyor. Bu yıl Kadir Gecesi 19 Mayıs’ta idrak ediliyor. Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet ediyor, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. İşte en güzel, yeni Kadir Gecesi kandil mesajları ve sözleri…
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Kadir Gecesi mesajları, bu önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Resimli, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri araştırılıyor. Müslümanlar her yıl dini gün ve ayları büyük bir heyecanla bekliyorlar. Rahmet ve mağfiret ayı ramazanın bizlere ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan bu son günlerini taçlandıran Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek gecede Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
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KADİR GECESİ MESAJLARI
Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim. Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını, İslam alemine barış; insanlık alemine ise hidayet getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç. Bugün günahlardan olabildiğince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Kadir Geceniz mübarek olsun. Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
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Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun. Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir. Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun.. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun. Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun..