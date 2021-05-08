Kadir Gecesi ibadetleri ve önemi: Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi anlamı nedir, neden önemli?
Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler bu yıl 8 Mayıs'a denk gelen Kadir Gecesi'nde bir kez daha gündem oldu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve duayla idrak edilecek. Peki, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi anlamı nedir, neden önemli? İşte Kadir Gecesi'nin tarihi ve bu gecede yapılacak ibadetlerle ilgili bilgiler...
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İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.
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Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
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"Müslümanlar bu gece, bir kez daha Kur'an'ın önemini düşünüp kavramalı"
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam ve Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" şeklinde tanımlandığını anımsatan Okumuş, şöyle devam etti:
"Kadir Gecesi'nde melekler ve Cebrail'in Allah'ın izniyle her iş için inecekleri ve tan yerinin ağarmasına kadar o gecenin esenlik, barış ve selamet içinde kalacağı belirtilir. Demek ki bu gece oldukça önemlidir. Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'in ramazanda, o gecede nazil olmaya başlamasıyla ilgilidir. Kadir Gecesi'nin önemi, insanlığın ve bahusus Müslümanların insanlık için hidayet kitabı olan Kur'an ile tanışmaları ve muhatap olmaya başlamalarından gelmektedir."
Kadir Gecesi'nin Müslümanlar için büyük fırsat olduğunu belirten Okumuş, "Bu gece, Allah'a yakarmak, kendini muhasebeye çekmek, Kur'an ile yeniden tanışmak ve muhatap olmak suretiyle değerlendirilmelidir. Müslümanlar bu gece, bir kez daha Kur'an'ın önemini düşünüp kavramalı ve onu okuyup anlamaya çalışmanın kurtuluşu için gerekli olduğunu idrak etmelidir." ifadelerini kullandı.
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KADİR GECESİ İBADETLERİ
Birçok kaynakta Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı neşriyatlarda bu liste türlü ibadetlerle çeşitlendirilmektedir. Temel olarak Kadir Gecesi’ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.
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Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını bildirmiştir:
“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)
Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:
“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5)
Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır:
"Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, “Savm”, 72)
Kadir Gecesi’ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi’ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyu Peygamberimiz şöyle dile getirmiştir:
“Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (ıbn Mâce, “Savm”, 2)