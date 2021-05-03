Kadir Gecesi ibadetleri neler? Kadir Gecesi'nde neler yapılır? İşte Kadir Gecesi suresi ve ayeti

2021 Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kala o gece yapılacak ibadetler ve okunacak dualar gündeme geldi. İslam alemi Kadir Gecesi’ni genellikle Ramazan’ın 27. gecesi olarak kabul ediyor. İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi ibadetleri neler? Kadir Gecesi'nde neler yapılır? İşte Kadir Gecesi duası ve ayetleri
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Kadir Gecesi bu yıl korona gölgesinde geçecek olsa da vatandaşlar, ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek istiyor. Peki, Müslümanlar Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeli? Kadir Gecesi ibadetleri neler? İşte Kadir Gecesi ile ilgili detaylar...
Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.
Hz. Muhammed'in HZ. Aişe'ye Kadir Gecesi tavsiyeleri
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu söyledi.Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." değerlendirmesini yaptı.
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KADİR GECESİ’NDE NE OLDU?
Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur’an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur’an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.
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KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir.
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).
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KADİR GECESİ SURESİ
Kadir suresi Türkçe okunuşu
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.
Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)
Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
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Kadir Gecesi’nde tesbih namazı kılınmasının önemi
Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.
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Kadir Gecesi’ne özel ayet-i kerime
Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure. “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”