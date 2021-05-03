Kadir Gecesi ibadetleri neler? Kadir Gecesi'nde neler yapılır? İşte Kadir Gecesi suresi ve ayeti

Kadir Gecesi bu yıl korona gölgesinde geçecek olsa da vatandaşlar, ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek istiyor. Peki, Müslümanlar Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeli? Kadir Gecesi ibadetleri neler? İşte Kadir Gecesi ile ilgili detaylar...



Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.



Hz. Muhammed'in HZ. Aişe'ye Kadir Gecesi tavsiyeleri



İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu söyledi.Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." değerlendirmesini yaptı.