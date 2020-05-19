2020 Kadir Gecesi Mesajları: En güzel resimli ve dualı kandil gecesi mesajları

Erbaş, şöyle devam etti:



''Nitekim bundan 14 asır önce Kur’an’ın rehberliği ve onu yaşanan bir hayata dönüştüren Sevgili Peygamberimizin örnekliğinde yeni bir hayat inşa eden ilk Müslümanlar, yeryüzü için umut ışığı olmuşlardır. Şunu önemle ifade etmeliyim ki bugün de iktisadi, ictimai ve ahlaki krizlerin kıskacında örselenen insanlığın içinde bulunduğu zorluklardan çıkışı, yine ancak Kuran ve sünnetin kılavuzluğuyla mümkündür. Bu sebeple insana yaratılış gayesini bildiren, adalet, merhamet ve güzel ahlak ekseninde onurlu ve iffetli bir hayatın yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim’i okumak, anlamak, yaşamak ve onun hikmet yüklü mesajlarını tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir. Şüphesiz İslam’ın evrensel ilkelerini kuşanarak söz konusu hedefe yürüyenler, Allah’ın inayet ve kudretini her daim yanlarında bulacaklardır.''



''Bu gece, gafletle geçen yılların telafisi için bir fırsat''



Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yılların telafisi için bir fırsat olarak görülmesi ve en verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, ''Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah’tan af dilemeliyiz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sas) bu mübarek gece ile ilgili olarak, 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.' buyurmuş ve bu gece; 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.' şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.'' açıklamasında bulundu.



Bu gece, içten ve samimi dualara bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azminin yenilenmesi çağrısında bulunan Erbaş, şunları kaydetti:



''Bunu başarabildiğimizde, gönüllerimize huzur ve inşirah, hanelerimize sekinet ve bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen olacak; yeryüzü, İslam’ın ideali olan esenlik yurduna dönüşecektir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yüce Rabbimizden, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını, bu gecenin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum.''