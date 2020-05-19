Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir?

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇESİ Kadir Gecesinden okunan duanın Türkçesi şu şekildedir.

'Allah'ım! Sen çok affedensin, affetmeyi çok seversin. Beni ve Müslümanların tümünü bağışla.'

Bu duayla hayır kapıları açılır. Bin aydan hayırlı olduğundan, duanın kabul edilmesi mümkündür. Birçok İslam alimi de bu duanın Müslümanın af olması için sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ancak sadece bu dua değil, Allah'ın büyüklüğünü ve hikmetini anlatan dualar da Kadir Gecesinde okunabilir.