Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir?

Kadir Gecesi duası ve tesbihleri, bu önemli günü idrak etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir? Mübarek gün 2020 yılında bugün idrak ediliyor. Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelmektedir. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. İşte Kadir Gecesi duası ve teşbihleri…
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Mübarek Kadir Gecesi bu yıl da büyük bir heyecanla karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Müslümanlar bu gece bolca ibadet ederek ramazan ayının içerisinde bulunan Kadir Gecesi’ni idrak edecekler. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılan Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve çekilecek teşbihler araştırılıyor. Kadir Gecesi duası nedir? Hangi dualar okunur?
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KADİR GECESİ DUASI NEDİR?
-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize: Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu: – Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.) Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.
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KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇESİ
Kadir Gecesinden okunan duanın Türkçesi şu şekildedir. 'Allah'ım! Sen çok affedensin, affetmeyi çok seversin. Beni ve Müslümanların tümünü bağışla.' Bu duayla hayır kapıları açılır. Bin aydan hayırlı olduğundan, duanın kabul edilmesi mümkündür. Birçok İslam alimi de bu duanın Müslümanın af olması için sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ancak sadece bu dua değil, Allah'ın büyüklüğünü ve hikmetini anlatan dualar da Kadir Gecesinde okunabilir.
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KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER
-Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. - Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.") -Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim. -Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]