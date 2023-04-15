Kadir Gecesi duası | Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi duası okunuşu

Diyanet 2023 Ramazan İmsakiyesi'ne göre "Bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi 17 Nisan tarihinde idrak edilecek. İslam alimlerine göre bu geceyi namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tevbe ve istiğfarda bulunmak, dua etmek suretiyle ihya etmek uygun olur. Diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliği, Kur’an’ı Kerim’in bu gecede inmeye başlaması olan Kadir Gecesi'ni dualar ve zikirler ile taçlandıracak olanlar için Kadir gecesinde kadir suresi okunması önem arz ediyor. Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermektedir.