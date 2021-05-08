Kadir Gecesi camiler açık mı? Bugün camilerde teravih namazı kılınacak mı?
Kadir Gecesi nedeniyle tam kapanma sürecinde camilerin açık olup olmadığı soruları yeniden gündeme geldi. Teravih namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, "Kadir Gecesi camiler açık mı? Bugün camilerde teravih namazı kılınacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte camiler ve teravih namazıyla ilgili alınan karar...
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Teravih namazı ve camilerin durumuyla ilgili yeni bir karar alınmıştı. Ramazan ayında koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırılmasına ve bazı yerlerin kapatılmasına karar verilmişti. Tam kapanma sürecinde camiler yalnızca cuma namazında vatandaşlara açık oluyor. Peki teravih namazı olacak mı? Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş teravih namazıyla ilgili açıklama yaptı.
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Teravih namazı camilerde kılınmayacak. Bu nedenle bu yıl 8 Mayıs'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde camiler cemaate açık olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Erbaş "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." açıklamasını yaptı.
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ERBAŞ'IN TERAVİH AÇIKLAMASININ DETAYLARI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, ‘"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.
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Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.’ cümlelerine yer verdi.