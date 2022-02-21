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Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Diyanet dini günler ve bayramlar takvimi

#Kadir Gecesi 2022 Ne Zaman#Kadir Gecesi 2022#Diyanet Dini Günler

Müslüman alemi için önemli dini günlerden biri olan Kadir Gecesi 2022 yılında hangi güne denk geliyor araştırılmaya devam ediyor. Bu önemli gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar aynı zamanda 2022 Diyanet dini günler takvimini de merak ediyorlar. Peki, Kadir Gecesi 2022 ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte dini günler tarihleri...

1/3Kadir Gecesi 2022 ne zaman Diyanet dini günler ve bayramlar takvimi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2022 Kadir Gecesi tarihi de merak konusu oldu. İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu önemli gecede dini görevlerini yerine getirmek için araştırmalara başladı. Peki, Kadir Gecesi 2022 ne zaman, hangi tarihte? İşte 2022 Diyanet takvimi...

2/3KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlayarak, gecenin geç saatlerine kadar devam edecek.

3/32022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

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