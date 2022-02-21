Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Diyanet dini günler ve bayramlar takvimi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2022 Kadir Gecesi tarihi de merak konusu oldu. İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu önemli gecede dini görevlerini yerine getirmek için araştırmalara başladı. Peki, Kadir Gecesi 2022 ne zaman, hangi tarihte? İşte 2022 Diyanet takvimi...
Kadir Gecesi 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlayarak, gecenin geç saatlerine kadar devam edecek.
2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ
7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ