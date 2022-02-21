Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Diyanet dini günler ve bayramlar takvimi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2022 Kadir Gecesi tarihi de merak konusu oldu. İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu önemli gecede dini görevlerini yerine getirmek için araştırmalara başladı. Peki, Kadir Gecesi 2022 ne zaman, hangi tarihte? İşte 2022 Diyanet takvimi...