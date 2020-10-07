Kadir Doğulu'nun büyük özlemi! 'Neslihan’la aramızdaki mesafe zor'
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’ün dizi çekimleri için Bodrum’da olması hakkında konuştu: “Aramızdaki mesafe zor. Ama birbirimize duyduğumuz özlem, daha kaliteli vakit geçirmemize sebep oluyor.”
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Kadir Doğulu önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, eşi Neslihan Atagül’le çok beğenilen bir çift olması hakkında, “Çok teşekkür ederiz, ‘güzellik gören gözlerde’ denir ya öyle... Onların gönülleri temiz ve güzel ki güzellik görüyorlar” açıklamasını yaptı.
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Doğulu, eşinin dizi çekimi için Bodrum’da olması hakkında da şunları söyledi: “Evet, mesafe zor. Evli bir çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor ama bu zorluğun bir de güzelliği var. Birbirimize duyduğumuz özlem ve hasret, daha kaliteli vakit geçirmemize sebep oluyor. İkimiz de işimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz. O Bodrum’da, ben de burada devam etmeye çalışıyorum. Bu enerjiyi gücü verene şükürler olsun. İnsan severek yaptığı işler bulursa kendine, hiçbir zaman yorulmak ne bilmiyor. Ama arada zihnen ve bedenen de dinlenmek lazım.”
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Ünlü oyuncu ayrıca yeni bir dizi projesinin yolda olduğunu söyledi: “Sözleşme sürecini bitirmek üzereyiz. Ocak ayında açıklama yapabileceğiz. Onun dışında yapımcılığını yaptığım bir film var, yurtdışında yayınlanacak.”
Behlül AYDIN
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İşte günün öne çıkan magazin haberleri...
Mutluyuz
Birkan Sokullu bir süredir aşk yaşadığı Eda Gürkaynak’la önceki akşam Arnavutköy’deydi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni dizisine gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getirdi:
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“Diziye gelen tepkiler çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.” Sokullu ardından sevgilisiyle taksiye binerek evinin yolunu tuttu.
Sayit DURMAZ
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Şen ekip
Eski Galatasaray yönetici Dilara Endican, Marmaris’teki Deli Keçi adlı mekanında şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu Gözde Kansu ve iletişim danışmanı Meltem Acar Yücesoy’u ağırladı.
Endican, birlikte kahkaha atarken çekilen karelerini Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı. Endican o karenin altına “Gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın” notunu düştü.
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Gözlükçüde karşılaştılar
Muazzez Ersoy ve Emre Altuğ önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir gözlük mağazasında karşılaşan ikiliden Altuğ, “Bankaya gelmişken amcamın gözlükçüsüne uğradım. Muazzez Hanım’ı da görünce merhabalaşmadan geçemedim. Kendisini çok severim” diye konuştu.
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Bodrum’dan yeni döndüğünü ifade eden Ersoy ise “Tatile biraz geç çıkmıştım. Pandemiden dolayı konserler, organizasyonlar, her şey iptal olduğu için bol bol oturuyoruz. Bazen müzik dinliyorum, film izliyorum... Ama en çok haberleri izliyorum” dedi.
Behlül AYDIN
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3 çocuk istiyorum
Nihan Akın, İstanbul Daysguide adlı magazin dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
Hakkında merak edilenleri anlatan genç şarkıcı, “Evlenirsem, 3 çocuk isterim. 2 kız, 1 erkek” diye konuştu. Akın, “90’lar pop müziği mi günümüz müzik dünyası mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “90’larda ne çıksa kim çıksa tutuyordu. O dönem çıkan şarkıcıların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben o dönem çıksaydım süper stardım.”
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Sempatik Gustavo
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo önceki gün eşi Milene Marques Silva ve oğluyla Zorlu AVM’deydi. Yeni sezon ürünlerini inceleyen çift, alışveriş yaptı. Futbolcu, hayranlarına karşı mütevazı ve sempatik tavırlar sergiledi.
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Kahkaha İzmir’de
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, KerkiSolfej ve CMYLMZ Fikir Sanat’ın düzenlediği “Diamond Elite Platinum Plus” gösterisiyle 9-10-12-13-15 ve 16 Ekim tarihlerinde, İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeniyle gerçekleşecek etkinlikte, tüm misafirlerin ateş ölçümü yapılacak ve maske dağıtılacak.