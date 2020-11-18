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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 12:42 | 

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e romantik sözler: Olmak istediğim yerdeyim

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül ile birlikte çekilen romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Doğulu'nun "Olmak istediğim yerdeyim" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

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Doğulu, eşi ile birlikte çekilen siyah-beyaz bir karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.38 yaşındaki oyuncunun "Olmak istediğim yerdeyim" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Neslihan Atagül de aynı anlarda çekilen iki fotoğrafı, "Hero K (Kahraman K)" notuyla paylaştı.

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Öte yandan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda eşi Neslihan Atagül ile ilişkisi hakkında konuşmuştu.

4O Karadenizli, ben Akdenizliyim
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'O Karadenizli, ben Akdenizliyim'

Oyuncu, "O Karadenizli, ben Akdenizliyim. Zıtlıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum" demişti.

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Doğulu, sözlerine; "Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı. Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. 2 zıt kutuptuk; bir araya geldik, bir kıvılcım çıktı" diye devam etti.

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