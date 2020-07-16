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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 09:54,

Kadir Doğulu'dan çok konuşulacak açıklamalar: Burak Özçivit ile dost olamayız

Kadir Doğulu, arasının neden açıldığı merak edilen Burak Özçivit için ‘Türkiye’nin en güzel adamlarından. Şahane vasıfları var ama meşrebimiz uygun değil’ çıkışı yaptı... ‘Biz arkadaş olamayız’ diye devam eden Doğulu, çok konululacak açıklamalara imza attı.

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İşte Kadir Doğulu'nun açıklamalarından satır başları...

Oyuncu Kadir Doğulu, '40' isimli programda yıllardır merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Doğulu, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi Neslihan Atagül'le başrolü paylaşan Burak Özçivit'le arasının neden açıldığını anlattı.

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2016'daki düğünlerine Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'i davet etmediklerini söyleyen Kadir Doğulu, Özçivit hakkındaki şu sözleriyle bir polemiği başlatmıştı:

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"Sanıyorlar ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Halbuki o başka meşrepte adam! Burak'la çalıştım, çok sevdim, mert bir adam. Belki de Türkiye'nin en güzel adamlarından bir tanesi... Şahane vasıfları da var; ama meşrepimiz birbirimize uygun değil! Biz dost, arkadaş olamayız."

4BURAK FUTBOL SEVİYOR
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'BURAK FUTBOL SEVİYOR'

Doğulu, şaşkınlık yaratan sözlerini sürdürdü: "Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."

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Kadir Doğulu ve Burak Özçivit 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde başrolü paylaşmıştı. Birçok ünlü ismin yer aldığı dizi büyük ilgi görmüştü.

6DÜĞÜNE DAVET YOK
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DÜĞÜNE DAVET YOK

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Temmuz 2016'daki düğünlerine Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'i çağırmadı. Özçivit'in Haziran 2017'deki düğün törenlerinde de bu kez Doğulu çifti yoktu.

7HANDEYE TEŞEKKÜR
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HANDE'YE TEŞEKKÜR

Garsonken tanıştığı Hande Yener ile 2006 ile 2010 yılları arasında aşk yaşayan Kadir Doğulu, kendisine şöhreti getiren eski sevgilisiyle ilgili şöyle dedi: "Benim olgunlaşmama en büyük çimentoyu atan, harika bir ilişki oldu” yanıtını verdi.

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Doğulu; yaş, kişi, makam ya da statünün kendisini etkilemeyeceğini belirterek, “O dönemimi safça, içimden geldiği gibi yaşadım. Hiçbir pişmanlığım ya da üzüntüm yok. İbretlik zaman geçirdim"

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