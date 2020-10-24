Kadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattı: Çok ciddi sağlık problemlerim vardı

- Biz kendisi olmaya çalışan bir çiftiz. Biz önceden böyleydik, Neslihan önceden böyleymiş. Merak edenlerin zevkine hitap edenlerin zevkine uygun bir şeyler oluyor ya da olmuyor. Aralarında konuşup anlaşılıyor.



- İkimizin de birbirimize ait dili oldu. Evlilik böyle bir şey uyanık olmalısın. Ben onu tanıdığımı hatta tanımaya niyetim olduğunu söylemiş oluyorum. Yeni işini Neslihan bir telkine ya da deneyime ihtiyacı kalmamış bir oyuncu ama öğrenmek ister. Senaryonun yazılış biçimi ve yazılış biçimi ile bir şeyler konuştu. Dört dörtlük işine sahip çıkan bir kadın var işin içinde. İki oyuncunun aynı evde olmasının avantajdan başka bir şey değil.