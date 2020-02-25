Kadir Doğulu kamp maceralarını anlattı: İpsala’dan yola çıkıp İsviçre’ye kadar gittik

Doğulu, karavan maceralarını ise şu sözlerle dile getirdi: “Karavanımızı ilk aldıktan sonra İpsala’dan yola çıkıp İsviçre’ye kadar gittik. Hiçbir tecrübe olmadan her şeyi yolda öğrendik. Gidiş gelişte toplan 11 kamp alanında durduk ve birçok güzel arkadaşlıklar kurduk. Otel yerine kamp alanında kaldık ve çok güzel manzaralar görüp harika keşiflerimiz oldu. Kamp hayatı bambaşka bir şey ve öğreneceğiniz birçok şey var. Kamp hayatı özgürlük veriyor insana. Herhangi bir aksilik olacaksa olması gereken olur, o anda bunun sana sağladığı endişe, vesvese ve panikten kurtulursanız özgür olursunuz ve her şeyi başarırsınız”.