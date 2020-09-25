Kadir Doğulu isyan etti: Neslihan’la reklam yapıldı
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’le ilgili gündeme gelen bir konuya açıklık getirdi. Kazak yapımcı Koyanbayev Nurlan’la ortak çektiği “Kazakh Business in Turkey” filminde rol alan Doğulu, çekimler sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Ünlü oyuncu, 1 yıl önce kansere yenik düşen Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde Tay’ı Neslihan Atagül’ün canlandıracağı haberlerini yalanladı.
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NESLİCAN’IN ACISI DAHA ÇOK TAZE
Eşinin adının reklam için kullanıldığını belirten oyuncu, şöyle konuştu: “Neslihan bu konuyla ilgili açıklama yapacak.
Kendisi projeyi kabul etmedi. Bunun sebebini de gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi.Ama yapımcısı, o kabul etmediği halde reklam malzemesi olarak kullandı.
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Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz. Neslican’ın acısı çok taze... Acı bu kadar tazeyken bu işler aceleye getirilmez. Daha vakti var. Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var.
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Neslihan gerekli açıklamayı yapacaktır. Biz zaten teklif ilk geldiğinde çok hassas davranıp neden kabul etmeyeceğimizi anlattık. Yapımcının bu kadar agresif bir PR yapmasını da anlamıyoruz. Çok üzgünüz.”