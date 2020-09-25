Kadir Doğulu isyan etti: Neslihan’la reklam yapıldı

NESLİCAN’IN ACISI DAHA ÇOK TAZE Eşinin adının reklam için kullanıldığını belirten oyuncu, şöyle konuştu: “Neslihan bu konuyla ilgili açıklama yapacak.



Kendisi projeyi kabul etmedi. Bunun sebebini de gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi.Ama yapımcısı, o kabul etmediği halde reklam malzemesi olarak kullandı.