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Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 17:55 | 

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlattı

Kadir Doğulu, Eko Türk'de Özlem Kaymaz'ın "Hayata Özlem" Programı'nın canlı yayın konuğu oldu.

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Özlem Kaymaz ve Kadir Doğulu, hayata dair konularda 1 saat süren bir canlı yayın gerçekleştirdiler.

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Özlem Kaymaz, Kadir Doğulu'ya eşi Neslihan Atagül için "ruh ikiziyiz" demesini sordu...
Doğulu'nun yanıtı şöyle oldu:

3BENİM GİBİ BİRİNİ TAŞIYAMAZDIM
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BENİM GİBİ BİRİNİ TAŞIYAMAZDIM

"Ruh olarak düşünce yapısı olarak aynıyız... O Karadenizli, ben Akdenizliyim. Zıtlıklıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum... Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı. Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. 2 zıt kutuptuk; bir araya geldik bir kıvılcım çıktı."

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