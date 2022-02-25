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Kadınlar Günü ne zaman? İşte 2022 Kadınlar Günü kutlama tarihi

#Kadınlar Günü#2022 Kadınlar Günü

Kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasına olanak sağlayan Dünya Kadınlar Günü, her yıl aynı tarihte çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları temelli ortaya çıkmış olan bir gün olarak dikkat çekiyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü 2022'de ne zaman?

1/3Kadınlar Günü ne zaman İşte 2022 Kadınlar Günü kutlama tarihi

Kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasına olanak sağlayan Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları temelli ortaya çıkmış olan bir gündür. İşte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında bazı bilgiler...

2/3Kadınlar Günü ne zaman İşte 2022 Kadınlar Günü kutlama tarihi

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.

3/3Kadınlar Günü ne zaman İşte 2022 Kadınlar Günü kutlama tarihi

Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin’in önerisiyle, 1857’de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl “Kadın Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

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#Kadınlar Günü#2022 Kadınlar Günü