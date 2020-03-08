Kadınlar Günü mesajları ve özel sözler gönderilerin konusunu belirliyor! Kadınlar Günü sözleri 2020
Kadınlar Günü için özel sözler, bugünün anlamını ve önemini Kadınlar Günü mesajları ile vurgulamak isteyen vatandaşların gündemini oluşturuyor. Kadınlar Günü sözleri aracılığıyla gönderilerine anlam yükleyecek olan vatandaşlar, buna göre Whatsapp, Facebook, İnstagram üzerinden paylaşımlarını yapacak. İşte, bu kapsamda paylaşımlarınıza anlam katacağınız 8 Mart 2020 Kadınlar Günü mesajları ve sözleri derlemesi
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın bu özel günününde paylaşımlarda yer alıyor. Anneye, eşe, ablaya, kardeşe, akrabalara Kadınlar Günü ile ilgili güzel sözler ve mesajlar göndererek günün anlamını hissettirmek isteyen vatandaşlar, en güzel Kadınlar Günü mesajları arasından birisini seçmek üzere internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte, siyasetten sanata, eğitimden sağlığa, tarımdan ticarete hayatın her alanında, dokunduğu her işte ses getiren kadınlar için bu özel gün için hazırlanmış birbirinden anlamlı Kadınlar Günü ile ilgili güzel sözler seçenekleri ve 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi hakkında detaylı bilgiler
Toplumumuzun en önemli yapı taşı olan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birbirinden anlamlı mesajlar sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Kadınlar Günü ile ilgili güzel sözler ve mesajlar aracılığıyla bugünün anlamını ve önemini vurgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Sonraki sayfalara tıklayarak dünya çapında üne sahip kadınların sözlerinin olduğu görselleri inceleyebilirsiniz...
8 MART KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER VE MESAJLAR
Kadınlar Günü mesajları hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadınlar Günü ile ilgili güzel sözler paylaşmak isteyen vatandaşlar, aile ve toplum yapımızın temel direğini oluşturan kadınlar için bu güne özel en güzel mesaj seçeneklerini araştırıyor. İşte, Whatsapp, Facebook ve İnstagram üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları için paylaşabileceğiniz birbirinden değerli Kadınlar Günü ile ilgili güzel sözler derlemesi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının özdeğeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa, kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda küresel bir bilince vesile olmasını temenni ediyorum
Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili diğer mesajları ve resimleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Kadınlarımızın toplumda ve sporda daha çok rol alması dileğiyle...8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun
Kadınlar günümüz kutlu olsun, hiç bir zaman unutmayın; her başarılı erkeğin arkasında akıllı ve başarılı bir kadın vardır.
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Yalnızca bir gün değil, her gün değer görmeyi hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.
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Emekleri, bitmek bilmez gayretleri, pozitif enerjileri ve sevgi dolu yürekleri ile hayatımızı anlamlandıran kadınlarımızın hak ettikleri güzellikte bir yaşam sürmelerini diliyor, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum.Bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren, bu toprakları bize vatan kılan ruhun taşıyıcıları, bağımsızlık türkülerimizin bestecileri kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.
Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun
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Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar günün kutlu olsun.
Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.
Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.
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Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…
Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.
Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.
Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.
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Kadın benzerliktir ve bence karşıtlıktır. Her şey bir uyak içerisine girer, her şey birbirine seslenir ve yanıt verir.
Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.
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Mutlu, huzurlu ve sağlıklı nesiller yetiştirme gayesinde olan kadınlar, dün olduğu gibi bugün ve yarın da toplumun şekillenmesinde en büyük etkiyi sağlayacaklardır. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarım.
Üstlendiği misyonla toplumsal yapının demokratik temellerinin yükünü çeken kadınların, hayatın her alanında el üstünde tutulması dileğiyle...8 Mart Dünya Kadınları Günü kutlu olsun.
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Kadının, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettikleri yeri aldığı toplumumuzda, daha iyiye, daha güzele en hızlı ve emin adımlarla ilerlemek ümidiyle. Kadınlar Günü kutlu olsun.
Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 8 Mart’ta, ülkenin farklı yerlerinden baskıya, şiddete, taciz ve tecavüze hayır seslerini yükseltecek kadınların 8 Mart’ını şimdiden kutluyor, baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutlar, kadınların tüm toplum içerisinde her zaman hak ettikleri değeri görmelerini temenni ederim.
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Sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü, toplumun en önemli yapı taşı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar Günü’nü kutluyorum
Kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları temennisi ile tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun.
Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değerle ülkemizin ve ilimizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan Başta şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum
Başımızın tacı ve yarınlarımızın mimarı olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”
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"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." M.Kemal Atatürk
"İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" M.Kemal Atatürk
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'Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk
Medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum
Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum
"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” Mustafa Kemal Atatürk
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Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kadınlar Günü kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, başımızın onlar sayesinde dik, gurumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyf ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun.
Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.
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KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.
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Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin’in önerisiyle, 1857’de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl “Kadın Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.
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1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart’ı “Dünya Kadın Günü” olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, “kadın hakları, uluslararası barış günü” olarak kabul edildi.
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Bu kabule gerekçe olarak iki temel neden gösterildi. Bunlar: dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlama gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.
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Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından daha farklı anlamlar taşımaktadır. Artık 8 Mart, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa bile kadınlar açısından bir çok sorun hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu hala (%70’i) kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların büyük çoğunluğu (2/3’si) yine kadınlardır.