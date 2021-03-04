Kadınlar Günü mesajları şimdiden paylaşılıyor – İşte Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
2021 Dünya Kadınlar Günü’ne kısa bir süre kaldı. Her yıl 8 Mart’ta hatırlatılan Kadınlar Günü, bu yıl pazar gününe denk geliyor. Türkiye'de ilk kez 1921’de kutlanan Kadınlar Günü’nün anlam ve önemini dile getirmek isteyenler, Kadınlar Günü mesajlarını şimdiden paylaşılıyor. İşte Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
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1
Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür.[1] İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır. Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir.
2
Parlayın .... Sadece bugün değil, her gün Kadınlar Günü!
Kadınlar her zaman aile ve toplum için bir ilham kaynağıdır. Mutlu Kadınlar Günü!
Bugün en güzel çiçeklerimizi ve şiirimizi hak ediyorsunuz! Mutlu Kadınlar Günü!
Siz özelsiniz ve bunun doğru olduğunu biliyorsunuz!
Her başarılı kadının arkasında kendisi vardır.
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Sadece gülümsersin ve dünya değişir. Baharın uyumu ve renkleri tüm kadınların hayatında parlasın. Her zaman parlamaya ve gülümsemeye devam et!
Hayatı yaşamaya değer kılıyorsunuz.
Yaptığın her şey için sana kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istedim! Hak ettiğin gibi iyilik ve sıcaklık dolu bir gün diliyorum.
Sen özel bir kadınsın ve ne kadar önemli olduğunu bilmeni istiyorum.
4
Hepimiz biliyoruz ki bu dünya bir kadın olmadan hiçbir şey ifade etmeyecektir. Kadınlar herkesin hayal edebileceğinden daha güçlüdür. Bugün sonsuz güçlerini kutlayalım. Mutlu Kadınlar Günü.
Kadınlar yılda sadece bir günden daha fazlasını hak ediyorlar. İçlerindeki güç muazzam. Bu gün dünyadaki her insanın kadınları sevmesi ve takdir etmesi gerektiği hatırlatıyor, çünkü bunu hak ettiler. Mutlu Kadınlar Günü!
"Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.”
“Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim.”