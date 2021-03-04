Kadınlar Günü mesajları şimdiden paylaşılıyor – İşte Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Hepimiz biliyoruz ki bu dünya bir kadın olmadan hiçbir şey ifade etmeyecektir. Kadınlar herkesin hayal edebileceğinden daha güçlüdür. Bugün sonsuz güçlerini kutlayalım. Mutlu Kadınlar Günü.



Kadınlar yılda sadece bir günden daha fazlasını hak ediyorlar. İçlerindeki güç muazzam. Bu gün dünyadaki her insanın kadınları sevmesi ve takdir etmesi gerektiği hatırlatıyor, çünkü bunu hak ettiler. Mutlu Kadınlar Günü!



"Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.”



“Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim.”