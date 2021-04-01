'Kadınım iyi ki doğdun' Berk Oktay ,Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü bu sözlerle kutladı

Sağlık için yürüyoruz Buse Terim, aralarında Burcu Esmersoy’un da bulunduğu arkadaş grubuyla Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin “Yaza fit girmek için hazırlık mı yapıyorsunuz?” sorusuna Terim, “Sağlık için spor yapıyoruz. Devamlı yürüyoruz ama siz görmüyorsunuz” yanıtını verdi. (Deniz BOY)