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Magazin
Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 07:39 | 

'Kadınım iyi ki doğdun' Berk Oktay ,Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü bu sözlerle kutladı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Doğum günü kutlaması

Doğum günü kutlaması

Berk Oktay bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Birlikte fotoğraflarını paylaşan Oktay, altına "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin.. İyi ki doğdun" notunu düştü.

2Dostlarla yemek

Dostlarla yemek

Feyza Çıpa, önceki akşam işadamı Murat Cevahir ile Bebek Lucca’daydı. Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Çıpa, “Arkadaşlarımızla yemek yedik. Çok yakında güzel projeler olacak. Sürpriz olsun” dedi. (Sayit DURMAZ)

3Sağlık için yürüyoruz

Sağlık için yürüyoruz

Buse Terim, aralarında Burcu Esmersoy’un da bulunduğu arkadaş grubuyla Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin “Yaza fit girmek için hazırlık mı yapıyorsunuz?” sorusuna Terim, “Sağlık için spor yapıyoruz. Devamlı yürüyoruz ama siz görmüyorsunuz” yanıtını verdi. (Deniz BOY)

4Kıbrıs özlemi

Kıbrıs özlemi

Oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabı üzerinden memleketi Kıbrıs’ta çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Pandemi nedeniyle uzun zamandır Kıbrıs’a gidemeyen Ergüçlü, fotoğraflarını yoruma kapattı ve üzgün surat emojisi koydu.

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