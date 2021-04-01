'Kadınım iyi ki doğdun' Berk Oktay ,Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü bu sözlerle kutladı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Doğum günü kutlaması
Berk Oktay bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Birlikte fotoğraflarını paylaşan Oktay, altına "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin.. İyi ki doğdun" notunu düştü.
2
Dostlarla yemek
Feyza Çıpa, önceki akşam işadamı Murat Cevahir ile Bebek Lucca’daydı. Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Çıpa, “Arkadaşlarımızla yemek yedik. Çok yakında güzel projeler olacak. Sürpriz olsun” dedi. (Sayit DURMAZ)
3
Sağlık için yürüyoruz
Buse Terim, aralarında Burcu Esmersoy’un da bulunduğu arkadaş grubuyla Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin “Yaza fit girmek için hazırlık mı yapıyorsunuz?” sorusuna Terim, “Sağlık için spor yapıyoruz. Devamlı yürüyoruz ama siz görmüyorsunuz” yanıtını verdi. (Deniz BOY)
4
Kıbrıs özlemi
Oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabı üzerinden memleketi Kıbrıs’ta çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Pandemi nedeniyle uzun zamandır Kıbrıs’a gidemeyen Ergüçlü, fotoğraflarını yoruma kapattı ve üzgün surat emojisi koydu.