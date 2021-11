Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları – 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sözleri

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

Kadına yönelik şiddete hayır! #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü



Tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum. #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü



Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.



Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.



ATATÜRK’ÜN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ



Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir



"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır



