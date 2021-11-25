Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları – 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sözleri
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sözleri ve mesajları araştırılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. Her sene bu önemli günde vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları, bu tarihin gelmesi ile beraber vatandaşlar ve kurumlar tarafından sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Her sene Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşıyor ve soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI
Kadına yönelik şiddete hayır! #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum. #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.
ATATÜRK’ÜN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir
"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır
Dünyada her şey kadının eseridir.
Tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum. #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.
ATATÜRK’ÜN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir
"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır
Dünyada her şey kadının eseridir.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?
Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır. Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkiler yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin mücadele edilmektedir.