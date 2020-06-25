Kadın memurlar dikkat! Ne zaman emekli olacaksınız?

14 HAZİRAN 2002 ÖNEMLİ



Her ne kadar milat denilen tarih 23 Mayıs 2002 gibi gözükse ve bu tarihe göre kadın memurların 20 yılı tamamlamaları gerekse de işin içine hizmet birleştirmeleri de girdiğinde milat alınacak tarih, 14 Haziran 2002’dir. Bu tarihe göre kadın memurlar emeklilik için tamamlamaları gereken 20 yılı geçirmeleri ve tamamlamaları gereken yaşı doldurmaları gerekiyor. Elbette memurlar için işe başladıkları tarih de emekliliği elde etmedeki kriterler arasında. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren memurlar ile 1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayan kadınların emeklilik yaşı ve süreleri birbirlerinden farklı. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 20 yıl prim ödeyen kadın memurlar, yaş şartı olmadan ve halen de çalışmaya devam ediyorlarsa istedikleri zaman emekli olabilir ve emekli aylığına hak kazanırlar. Bu şartları yerine getirmeyenler ise gerekli prim süresi ve tamamlanması gereken yaşa göre emekli olacaklar.