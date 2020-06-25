Kadın memurlar dikkat! Ne zaman emekli olacaksınız?
Memurların emeklilikleri diğer çalışanlara göre farklı. Kadın memurların ise erkeklere göre emeklilikleri daha da farklı. Kadın memurlar için işe başlama tarihinden önce 20 yılı ne zaman tamamlayacakları ve yaş önemli. İşte tüm yönleriyle kadın memurların emeklilik şartları.
Memurların emekliliği diğer sosyal güvenlik şemsiyesi altında olan SSK’lılar (4/a) ile BağKurlulardan çok farklı. Eski adıyla Emekli Sandığı üyeleri, yeni adıyla da 4/c’lilerin emekliliği için milat denilecek bir tarih, aynı zamanda emeklilik için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekiyor Şartlar; belirli süre 4/c’li olarak sigortalı olmak, emeklilik için gerekli süre sosyal güvenlik primi ödemek ve emekli olunacak yaş. Memurlar için diğer sosyal güvenlik çatısı altında olanlar gibi ilk işe giriş tarihinden önce, tamamlanması gereken süre ve bu sürenin sonunda emekli olunacak yaş daha önemli.
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14 HAZİRAN 2002 ÖNEMLİ
Her ne kadar milat denilen tarih 23 Mayıs 2002 gibi gözükse ve bu tarihe göre kadın memurların 20 yılı tamamlamaları gerekse de işin içine hizmet birleştirmeleri de girdiğinde milat alınacak tarih, 14 Haziran 2002’dir. Bu tarihe göre kadın memurlar emeklilik için tamamlamaları gereken 20 yılı geçirmeleri ve tamamlamaları gereken yaşı doldurmaları gerekiyor. Elbette memurlar için işe başladıkları tarih de emekliliği elde etmedeki kriterler arasında. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren memurlar ile 1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayan kadınların emeklilik yaşı ve süreleri birbirlerinden farklı. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 20 yıl prim ödeyen kadın memurlar, yaş şartı olmadan ve halen de çalışmaya devam ediyorlarsa istedikleri zaman emekli olabilir ve emekli aylığına hak kazanırlar. Bu şartları yerine getirmeyenler ise gerekli prim süresi ve tamamlanması gereken yaşa göre emekli olacaklar.
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20 YILI TAMAMLAMAK ŞART
23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 20 tam yıl prim ödemiş olan kadın memurlar belirli bir yaşı tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilecek. Örneğin, 14 Haziran 2002 itibariyle, kadın memurların, 20 yılı tamamlamasına kalan süre 2 yıl ve 2 yıldan azsa, prim ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş da 40. Kadın memurların 20 yılı tamamlamasına kalan sürelere göre sigortalılık sürelerini ve tamamlamaları gereken yaş şartını tabloda detaylı bulacaksınız. Tabloya bakarak ne zaman ve kaç yaşında emekli olabileceğinizi bulabilirsiniz.
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YAŞ HADDİNDEN NASIL EMEKLİ OLACAKSINIZ?
8 Eylül 1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşlarda olan kadın memurlar 61 yaşını tamamlamaları halinde ya da 65 yaşını tamamladıklarında; fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmaları halinde kendi istekleri ile emekli olabilirler.
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Ayrıca 30 Nisan 2008 tarihine kadar 50 yaş ve 15 yıl kalan süre için kadın memurlar 15 yıl prim ödeyip 61 yaşında yaş haddinden emekli olabilirler.
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1 Mayıs 2008 tarihi ve bu tarih de dahil sonrasında çalışmaya başlayan kadın memurlar yaş nedeniyle emekli olacaklar, sigortalı oldukları tarihe göre 5400 gün prim ödeme günün tamamladıkları tarihte emekli olabilecekler. Buna göre kadın memurların yaştan dolayı kısmi aylık alabilmelerinin şartları şöyle:
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1.5.2008-31.12.2035 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 61 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir
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1.1.2036-31.12.2037 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 62 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir.
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1.1.2038-31.12.2039 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 63 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir.
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1.1.2040-31.12.2041 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 64 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir.
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1.1.2042 sonrası girenler ise 5400 gün prim ödeyip, 65 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir
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1 mayıs 2008 sonrası emeklilik şartları
1.5.2008 tarihi de dahil bu tarihten sonra ilk kez işe başlayan kadın memurların emeklilik şartları değişiyor. Burada sigorta başlangıç tarihi değil, 9000 prim ödeme gün sayısını doldurdukları tarihe göre emeklilik durumu belli oluyor. Örneğin, 1 mayıs 2008 ila 31 aralık 2035 tarihi arasında işe başlayanlar 9000 bin günü doldurduklarında 58 yaşında emekli olabiliyorlar. Tabloda kadın memurların 9000 prim gün sayısına göre emekli olacakları yaşlar detaylı yer alıyor.