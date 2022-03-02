Kadın Günü sözleri için araştırmalar başladı... İşte 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.
8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı. Türkiye de 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar Günü" anılmaktadır.
“Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk
'Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk
Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum
"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” Mustafa Kemal Atatürk
Kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları temennisi ile tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun.
Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değerle ülkemizin ve ilimizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan Başta şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum
Başımızın tacı ve yarınlarımızın mimarı olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”
"Dünyaya kadınların, kadınlarımızın gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!"
Kadının, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettikleri yeri aldığı toplumumuzda, daha iyiye, daha güzele en hızlı ve emin adımlarla ilerlemek ümidiyle. Kadınlar Günü kutlu olsun.