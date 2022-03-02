Kadın Günü sözleri için araştırmalar başladı... İşte 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” Mustafa Kemal Atatürk



Kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları temennisi ile tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun.



Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değerle ülkemizin ve ilimizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan Başta şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum