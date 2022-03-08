DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Eşe, sevgiliye, anneye gönderilebilecek Kadınlar Günü mesajları 2022

Google’ın da doodle tasarımı ile hatırlattığı Kadın Günü, evrensel olarak kutlanan günlerden biri. Her yıl 8 Mart’ta hatırlatılan Kadınlar Günü, bu yıl salı gününe denk geldi. Türkiye'de ilk kez 1921’de kutlanan Kadınlar Günü’nün anlam ve önemini dile getirmek isteyenler, Kadınlar Günü mesajlarını şimdiden paylaşılıyor 2022 Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sevgiliniz, kadın meslektaşlarınız, arkadaşlarınız, ve aile üyelerinizle paylaşabileceğiniz mesajları derledik.
"Eşit haklar özel haklar değildir. Uluslararası Kadınlar günü kutlu olsun."
"Bir gülümseme getirdiğin ve günlerimi daha parlak kıldığın her zaman için. Mutlu kadınlar Günü!"
"Sen benim hayatımın gerçek mimarısın. Ailemiz için yaptığın her şey için sana hayranım. Mutlu kadınlar Günü!"
"Anne, bugün her neysem, senin sayende. Sen benim ilhamım ve motivasyonumsun. Kadınlar gününüz kutlu olsun."
"Bir çoğumuz için gerçekten ilham kaynağısınız, Kadınlar gününüz kutlu olsun."
"Bir kez daha denemekten vazgeçmeyen bir kadının şerefine. Bana sabrın ve sıkı çalışmanın ne olduğunu öğrettin. Kadınlar Günün kutlu olsun annem"
"Bir kadın, bir insandan çok daha fazlasıdır. Bir hayat var etme, onca acıyla başa çıkma ve bir şekilde her zaman odadaki en güçlü kişi olma gücüne sahip. "
"Hayalleri olan kızlar, vizyonları olan kadınlar olur. Mutlu kadınlar Günü!"
"Bugün onların sonsuz gücünü kutlayalım. Mutlu kadınlar Günü."Sadece gülümsersin ve dünya değişir. Baharın uyumu ve renkleri tüm kadınların hayatında parlasın. Her zaman parlamaya ve gülümsemeye devam et!
Hayatı yaşamaya değer kılıyorsunuz.
Yaptığın her şey için sana kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istedim! Hak ettiğin gibi iyilik ve sıcaklık dolu bir gün diliyorum.
Sen özel bir kadınsın ve ne kadar önemli olduğunu bilmeni istiyorum.
Parlayın .... Sadece bugün değil, her gün Kadınlar Günü!
Kadınlar her zaman aile ve toplum için bir ilham kaynağıdır. Mutlu Kadınlar Günü!
Bugün en güzel çiçeklerimizi ve şiirimizi hak ediyorsunuz! Mutlu Kadınlar Günü!
Siz özelsiniz ve bunun doğru olduğunu biliyorsunuz!
“Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk
'Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk
Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum