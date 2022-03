DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Eşe, sevgiliye, anneye gönderilebilecek Kadınlar Günü mesajları 2022

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Eşit haklar özel haklar değildir. Uluslararası Kadınlar günü kutlu olsun."



"Bir gülümseme getirdiğin ve günlerimi daha parlak kıldığın her zaman için. Mutlu kadınlar Günü!"



"Sen benim hayatımın gerçek mimarısın. Ailemiz için yaptığın her şey için sana hayranım. Mutlu kadınlar Günü!"



"Anne, bugün her neysem, senin sayende. Sen benim ilhamım ve motivasyonumsun. Kadınlar gününüz kutlu olsun."