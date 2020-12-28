Gündem Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/DHA Haber Giriş: 28 Aralık 2020 - 17:14 | 28 Aralık 2020 - 17:14

'Kadın bedeni obje değildir' dedi, projesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu

Kadın vücudu gerek pazarlama stratejisi, gerekse ilgi çekmek için pek çok alanda kullanılıyor. Reklam, tanıtım, fuar… Hemen her sektörde bir ürünü öne çıkarmak için kadın bedenin metalaştırılması, hem tüketicide bıraktığı algı nedeniyle hem de ahlaki boyutta tartışılıyor. Kadıköy'deki bir kuyumcu, bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için harekete geçti ve sektörde bir ilki gerçekleştirdi. Ürünlerini tanıtmak için kadın vücudunu kullanmak yerine, alışılmışın dışında bir şey yaptı ve erkek bir model tercih etti. Projenin yaratıcısı olan ve yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk sektöründe satış danışmanı olarak çalışan 31 yaşındaki Soner Yaman, takıları kendisi taktı ve objektiflere poz verdi. Bu kez model erkek, deklanşöre basan ise kadın fotoğraf sanatçısı Fehime Dönmez oldu. Fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarında ise, kısa sürede çok sayıda yorum aldılar.