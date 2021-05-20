Esma MURAT - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL (DHA)
Kadıköy'den daldı, Marmara'da deniz dibini saran salyayı görüntüledi! Kötü haberi bu sözlerle duyurdu: 'Sadece yüzde 5'i'
Deniz salyası da olarak bilinen müsilaj Marmara'nın kâbusu oldu. İstanbul'da bir çok noktada görülen deniz salyasının deniz dibini de sardığı görüldü. Kadıköy Sahili'nde deniz dibini saran deniz salyasını dalgıç İsa Şahintürk su altı kamerasıyla görüntüledi, endişelendiren sözlerle son durumu anlattı.
Deniz altındaki salyayı görüntüleyen İsa Şahintürk, "Denizin yüzeyinde gördüğümüz deniz salyası neredeyse hiçbir şey. Çünkü Mart ayından beri suyun altında biz birbirimizi zor görecek şekilde hareket ediyoruz. Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları, dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi" dedi.
Dalgıç İsa Şahintürk, Kadıköy Sahili'nde Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi.
İsa Şahintürk, "Günden güne oltayla avladığımız balıklar azaldığı için dalış yapıyorum. Hem su altı canlılarını inceliyorum hem de dalış yaparak balıkavlıyorum. Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar da azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden dalışlarda da artık balık göremez olduk" dedi.
"OKSİJENİN OLMADIĞI YERDEN BALIKLAR UZAKLAŞIYOR"
İstanbul'un tüm çevresinde dalış yaptığını belirten Şahintürk, "Şunu söylemem gerekir; İstanbul'un her yeri aynı. Çünkü su sürekli yayılım gösteriyor ve kirlilik dağılıyor. Bu nedenle artık neredeyse dalışlarda balık göremiyoruz. Çünkü suda oksijen olmadığından, deniz salyasından dolayı balıklar uzaklaşıyor. Deniz salyasının son zamanlarda gündem olmasının nedeni ise salyaların artık deniz yüzeyine çıkması. Mart ayındaki dalışlarımızda da salyaları görüyorduk ancak artık yüzeye çıkıyor. İnsanların deniz manzarası bozulduğu için artık daha çok gündem oluyor" diye konuştu.
"DENİZ YÜZEYİNDE SADECE YÜZDE 5'İ GÖRÜNÜYOR"
Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerektiğini vurgulayan İsa Şahintürk, "Deniz salyaları sürekli arttığı zaman yok olma süreleri de uzuyor. Bu şekilde devam ederse deniz salyaları yok olmaz. Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekir. Denizin yüzeyinde gördüğümüz deniz salyası neredeyse hiçbir şey. Çünkü Mart ayından beri suyun altında biz birbirimizi zor görecek şekilde hareket ediyoruz. Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi. Deniz salyaları tamamen denizin dibine çöküyor" ifadeleri kullandı.
Şahintürk, "Denizin altında balıkları gördüğümüzde ilerliyoruz. Suda çok kötü bir koku oluyor. Bazı bölgelerden atık bırakılıyor suya. Böyle olduğu zaman suya başımızı sokmadan çıkmamız gerekiyor. Deniz dibinde salyaları hala görebiliyoruz. Salyanın içerisinde hava kabarcığı var ve suda asılı bir şekilde duruyor." şeklinde konuştu.
DENİZ SALYASI NEDEN OLUR?
Taşıma kapasitesinin üstünde aşırı besin elementi girdisi nedeniyle Marmara Denizi'nin ötrofikasyon (büyük su kitlelerinde gerçekleşen alg ve plankton artışı) riski her geçen gün artıyor.
Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen çözünmüş oksijen miktarı ötrofikasyon seviyesini yükselterek ekolojik kaliteyi de düşürüyor.
Marmara Denizi'ne gerekli arıtım yapılmadan gerçekleştirilen atık su deşarjları da ötrofikasyonun ana nedenlerini oluşturuyor.
Ötrofikasyon da Marmara Denizi'nde en dikkati çekici problem olan ve "salya" olarak bilinen müsilaj oluşumlarına neden oluyor.
Marmara Denizi'nde, besin maddesi varlığının aşırı artması ve deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle aşırı çoğalan fitoplankton hücrelerinin ekosistem içinde kullanılmadan parçalanmaları sonucu denizde müsilaj oluşumları artıyor.
Aylardır balıkçılara zor anlar yaşatan deniz salyaları, küçük tekneleriyle avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarının yırtılmasına neden oldu.
Müsilajlar Marmara’da o kadar arttı ki etrafa kötü kokular yaymaya da başladı. Sahile deniz havası almaya giden ve kötü bir manzara ile karşılaşan vatandaşlar, nefes alamamaktan şikayetçi.
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