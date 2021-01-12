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Gündem
Beyza Nur GÜLER - Harun UYANIK - Murat KORKMAZ /İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 12 Ocak 2021 - 13:58 | 

Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar

Kadıköy Sahili'nde hafta sonrası yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı yola İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çardaklar konuldu. Çardaklar tartışma konusu oldu. Vatandaşların sık sık yürüyüş yaptığı sahil yolunda, Moda girişindeki 6 çardağın yan yana konulmasını görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle gereksiz bulanlar oldu. Kimi vatandaşlar ise durumdan memnun. Ancak çardakları kötü niyetle kullanan ve sahildekilere rahatsızlık verenler de olunca, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine çardakların etrafına şerit çekilerek kullanıma kapatıldığı öğrenildi.

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