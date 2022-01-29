Kadıköy, Esenler, Eyüpsultan'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı

Şebeke hattı arızası nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. Arızaya bağlı su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Kamuoyunu resmi adresi üzerinden bilgilendiren İSKİ, kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin sona ereceği saati de paylaştı.
İSKİ su kesintisi için yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Kocasinan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.01.2022 11:19
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.01.2022 11:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.01.2022 11:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Topçular Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.01.2022 12:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Esentepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.01.2022 11:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.