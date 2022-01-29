Kadıköy, Esenler, Eyüpsultan'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
Galatasarayda kaleci bilmecesi çözüldü İşte İstanbula geliş tarihi...Galatasaray'da kaleci bilmecesi çözüldü! İşte İstanbul'a geliş tarihi...#Galatasaray
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Cumurbaşkanı Erdoğan Giresunda... 2023 bir dönüm noktasıdırCumurbaşkanı Erdoğan Giresun'da... '2023 bir dönüm noktasıdır'#Cumhurbaşkanı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar varŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar var#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi 10 milyon kişi hazırlanıyor...“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi! 10 milyon kişi hazırlanıyor...#ABD
İyi bir gece uykusunun sırrı neİyi bir gece uykusunun sırrı ne? #Sağlık
Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğeBunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe#Şevval Sam
Sokak ortasında korkunç olay Gözlerim diyerek fenalaşıp hayatını kaybettiSokak ortasında korkunç olay! 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti#Esenyurt
Koca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremediKoca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremedi#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy, Esenler, Eyüpsultan'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. 29 Ocak tarihli su kesintisi programına göre, Kadıköy, Esenler, Eyüpsultan ve Bağcılar’da bazı ilçelere su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği zaman dilimini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ’nin 29 Ocak tarihli su kesintisi programı…

1/3Kadıköy, Esenler, Eyüpsultanda su kesintisi... Sular ne zaman gelecek İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı

Şebeke hattı arızası nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. Arızaya bağlı su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Kamuoyunu resmi adresi üzerinden bilgilendiren İSKİ, kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin sona ereceği saati de paylaştı.

2/3Kadıköy, Esenler, Eyüpsultanda su kesintisi... Sular ne zaman gelecek İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı

İSKİ su kesintisi için yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/3İSKİ 29 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ 29 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Kocasinan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.01.2022 11:19

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.01.2022 11:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Tuna Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.01.2022 11:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Topçular Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.01.2022 12:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

  

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Esentepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.01.2022 11:42

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski