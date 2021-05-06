Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu

Mezarlarla ilgili yaptığımız antropolojik çalışma devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 150 metrekarelik bir alanı kapsayan Kadıkalesi'nde 400'e yakın gömü olduğunu tahmin ediyoruz. Ortaya çıkardığımız mezarlarda da haç motifli kolye ve bileziklere sıkça rastlıyoruz" diye konuştu.