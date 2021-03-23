KADES'in kurtardığı Elif yaşadığı dehşeti anlattı

Kütahya'da Elif Ü.(18) eski erkek arkadaşı Ömer K. tarafından kaçırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtarılan Elif Ü. (18), yaşadıklarını DHA’ya anlattı. Olay günü evden kursa gitmek için çıktığını, bu sırada Ömer K.’nin otomobiliyle yanına geldiğini anlatan Elif Ü., 'Arabanın yaklaştığını gördüm. Hemen KADES’e bastım. Sonra beni zorla araca bindirdi. ‘İki gündür senin dışarı çıkmanı gözlüyorum, arabanın içinde yatıyorum’ dedi. KADES’ten yardım istediğini görünce burnumu kırdı.' dedi.